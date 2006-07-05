Панфилов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1955
Дата смерти05.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1955
Рождение ребёнка
29.09.1974
Сын: Панфилов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Панфилова Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панфилов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Панфилова Валентина Михайловна
Смерть
05.07.2006