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Панфилов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1955

Дата смерти

05.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1955

Отец: Панфилов Николай Николаевич

Мать: Панфилова Антонина Степановна

Рождение ребёнка
29.09.1974

Сын: Панфилов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Панфилова Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфилов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Панфилова Валентина Михайловна

Смерть
05.07.2006
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