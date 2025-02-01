Рейтарова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рейтарова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Рейтаров Павел Андреевич
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Петропавловск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1947
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область