Спирина (Султеевая) Лукия Анисимовна 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спирина (Султеевая) Лукия Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Прохор Филиппович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Спирина) Анна Прохоровна

Отец ребёнка: Спирин Прохор Филиппович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Спирин Семен Прохорович

Отец ребёнка: Спирин Прохор Филиппович

Смерть
После 1897

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