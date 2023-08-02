Журавлева (Подопригор) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1970
Сын: Журавлев Эдуард Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Петрович
Смерть
Неизвестно