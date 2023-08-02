Журавлева (Подопригор) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Подопригор) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1970

Сын: Журавлев Эдуард Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Петрович

Смерть
Неизвестно
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