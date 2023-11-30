Пертуева Феодосия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пертуева Феодосия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Пертуева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Пертуев Иван Тимофеевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Пертуева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Пертуев Иван Тимофеевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1908

Сын: Пертуев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Пертуев Иван Тимофеевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пертуева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пертуев Иван Тимофеевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1913

Сын: Пертуев Антоний Иванович

Отец ребёнка: Пертуев Иван Тимофеевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Место жительства
1914
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пертуев Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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