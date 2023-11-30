Пертуева Феодосия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Пертуева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Пертуев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Пертуева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Пертуев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Пертуев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пертуева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пертуев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Пертуев Иван Тимофеевич
Место жительства
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно