Ширяев Михаил -----
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1956
Дочь: Ширяева Галина Михайловна
Мать ребёнка: Каминская Валентина ----
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Каминская Валентина ----
Смерть
Неизвестно