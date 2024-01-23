Ширяев Михаил ----- — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Михаил -----

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1956

Дочь: Ширяева Галина Михайловна

Мать ребёнка: Каминская Валентина ----

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Каминская Валентина ----

Смерть
Неизвестно
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