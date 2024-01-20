Балагурова Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балагурова Евдокия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Балагурова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Балагуров Григорий Васильевич

Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.11.1880

Сын: Балагуров Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Балагуров Григорий Васильевич

Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1880
Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балагуров Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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