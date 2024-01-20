Балагурова Евдокия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Балагурова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Балагуров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
17.11.1880
Сын: Балагуров Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Балагуров Григорий Васильевич
Место жительства
1880
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно