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Бобров Трофим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Бобров Григорий Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Бобров Александр Трофимович

Мать ребёнка: Боброва Катерина

Рождение ребёнка
1801

Сын: Бобров Осип Трофимович

Мать ребёнка: Боброва Катерина

Рождение ребёнка
1803

Сын: Бобров Петр Трофимович

Мать ребёнка: Боброва Катерина

Рождение ребёнка
1811

Сын: Бобров Андрей Трофимович

Мать ребёнка: Боброва Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Катерина

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1845
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