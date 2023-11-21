Бобров Трофим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Бобров Григорий Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Бобров Александр Трофимович
Мать ребёнка: Боброва Катерина
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Боброва Катерина
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Боброва Катерина
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Боброва Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боброва Катерина
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1845