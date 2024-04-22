Несмелов Андрей Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти04.05.1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Несмелов Феодор Петров
Бракосочетание
Около 1830
Жена: Несмелова Анна Николаева
Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.07.1841
Дочь: Несмелова Ольга Андреева
Мать ребёнка: Несмелова Анна Николаева
Рождение ребёнка
07.05.1846
Мать ребёнка: Несмелова Анна Николаева
Смерть
04.05.1856
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика