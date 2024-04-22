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Несмелов Андрей Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

04.05.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Несмелов Феодор Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1830

Жена: Несмелова Анна Николаева

Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.07.1841

Дочь: Несмелова Ольга Андреева

Мать ребёнка: Несмелова Анна Николаева

Рождение ребёнка
07.05.1846

Сын: Несмелов Николай Андреев

Мать ребёнка: Несмелова Анна Николаева

Смерть
04.05.1856
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
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