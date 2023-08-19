Ардуханов Рамиз Энверович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.2020
Дочь: Ардуханова Ясмина Рамизовна
Мать ребёнка: Кочкарова Халимат Рамазановна
Рождение ребёнка
16.11.2021
Дочь: Ардуханова Азалия Рамизовна
Мать ребёнка: Кочкарова Халимат Рамазановна
Бракосочетание
Неизвестно