Ардуханов Рамиз Энверович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ардуханов Рамиз Энверович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.2020

Дочь: Ардуханова Ясмина Рамизовна

Мать ребёнка: Кочкарова Халимат Рамазановна

Рождение ребёнка
16.11.2021

Дочь: Ардуханова Азалия Рамизовна

Мать ребёнка: Кочкарова Халимат Рамазановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочкарова Халимат Рамазановна

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