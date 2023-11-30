Иванова (Соцкова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Соцкова) Ольга Владимировна

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

14.06.1982

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Муж

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1982

Отец: Соцков Владимир Дмириевич

Мать: Соцкова Нина

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
24.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Евгений Станиславович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Евгений Станиславович

Работа или профессия
Неизвестно
ювелир, мама
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