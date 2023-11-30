Иванова (Соцкова) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения14.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1982
Отец: Соцков Владимир Дмириевич
Мать: Соцкова Нина
Рождение ребёнка
24.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Евгений Станиславович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ювелир, мама