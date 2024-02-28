Григорьева Евдокия Киприановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1816
Дочь: Истратова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Иванович
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
24.11.1819
Сын: Григорьев Платон Григорьевич
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Иванович
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
24.06.1923
Сын: Григорьев Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Иванович
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно