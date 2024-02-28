Григорьева Евдокия Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Евдокия Киприановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1816

Дочь: Истратова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Иванович

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
24.11.1819

Сын: Григорьев Платон Григорьевич

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Иванович

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
24.06.1923

Сын: Григорьев Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Иванович

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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