Fener Christoph
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1801
Дочь: Anna Dorotha
Мать ребёнка: Anna Ewa
Rochow, Kutno, Lodz Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Anna Rosyna
Мать ребёнка: Anna Ewa
Rochow, Kutno, Łódź Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
31.05.1811
Сын: Fenner Michal
Мать ребёнка: Anna Ewa
Rochow, Kutno, Łódź, Poland
Рождение ребёнка
08.05.1814
Дочь: Anna Karolina
Мать ребёнка: Anna Ewa
Rochow, Kutno, Lodz Voivodeship, Poland
Бракосочетание
28.04.1816
Жена: Anna Ewa
Wygorzele, Kutno, Łódź, Poland
Смерть
Неизвестно