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Fener Christoph

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1800

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Anna Ewa

Rochow, Kutno, Lodz Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
22.01.1801

Дочь: Anna Dorotha

Мать ребёнка: Anna Ewa

Rochow, Kutno, Lodz Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Anna Rosyna

Мать ребёнка: Anna Ewa

Rochow, Kutno, Łódź Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
31.05.1811

Сын: Fenner Michal

Мать ребёнка: Anna Ewa

Rochow, Kutno, Łódź, Poland
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Karolina

Мать ребёнка: Anna Ewa

Rochow, Kutno, Łódź, Poland
Рождение ребёнка
08.05.1814

Дочь: Anna Karolina

Мать ребёнка: Anna Ewa

Rochow, Kutno, Lodz Voivodeship, Poland
Бракосочетание
28.04.1816

Жена: Anna Ewa

Wygorzele, Kutno, Łódź, Poland
Смерть
Неизвестно
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