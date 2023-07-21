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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1909

Сын: Попов Павел

Отец ребёнка: Попов Александр

Харитоновская деревня, Спасская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван

Отец ребёнка: Попов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коптяева Ольга

Отец ребёнка: Попов Александр

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