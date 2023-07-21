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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1909
Сын: Попов Павел
Отец ребёнка: Попов Александр
Харитоновская деревня, Спасская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Иван
Отец ребёнка: Попов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коптяева Ольга
Отец ребёнка: Попов Александр