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Вотинцев Петр Матвеевич

Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.10.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1916 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вотинцева Евдокия Васильева

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вотинцова Дарья Васильевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вотинцова Дарья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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