Вотинцев Петр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1916 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вотинцова Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно