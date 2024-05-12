Пешехонцев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пешехонцев Василий
Мать: (Кабакин) Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешехонцев Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешехонцев Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешехонцев Мария
Смерть
Неизвестно