Пешехонцев Иван Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пешехонцев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пешехонцев Василий

Мать: (Кабакин) Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешехонцев Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешехонцев Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешехонцев Мария

Смерть
Неизвестно

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