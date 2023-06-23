Павлович Юлия Юрьевна
Место рожденияХерсон
Дата рождения21.09.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1975
Отец: Павлович Юрий Кузьмич
Мать: не указана
Херсон
Рождение ребёнка
28.02.1995
Сын: Дарноступ Денис Александрович
Отец ребёнка: не указан
Севастополь
Рождение ребёнка
09.07.2006
Сын: Дарноступ Никита Александрович
Отец ребёнка: не указан
Севастополь
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан