Павлович Юлия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлович Юлия Юрьевна

Место рождения

Херсон

Дата рождения

21.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

ПЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1975

Отец: Павлович Юрий Кузьмич

Мать: не указана

Херсон
Рождение ребёнка
28.02.1995

Сын: Дарноступ Денис Александрович

Отец ребёнка: не указан

Севастополь
Рождение ребёнка
09.07.2006

Сын: Дарноступ Никита Александрович

Отец ребёнка: не указан

Севастополь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дарноступ Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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