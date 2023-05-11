Семенюк (Горбач) Евгения Никитьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменюк (Горбач) Евгения Никитьевна

Семенюк (Горбач) Евгения Никитьевна

Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
08.11.1899 ст.

Муж: Семенюк Никон Демьянович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 27 лет | Невесте 18 лет
Рождение ребёнка
25.12.1902 ст.

Сын: Семенюк Николай Никонович

Отец ребёнка: Семенюк Никон Демьянович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.12.1904 ст.

Дочь: Семенюк София Никоновна

Отец ребёнка: Семенюк Никон Демьянович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.

Сын: Семенюк Федор Никонович

Отец ребёнка: Семенюк Никон Демьянович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.10.1910 ст.

Дочь: Семенюк Анна Никоновна

Отец ребёнка: Семенюк Никон Демьянович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close