Рекина Ольга Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1859
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Рекин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Балашова 1, Копейкина 2 Филициата Алексеева
Отец ребёнка: Рекин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
21.09.1864
Отец ребёнка: Рекин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
09.05.1868
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Рекин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 27.05.1871
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Рекин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекин Павел Алексеев
Отец ребёнка: Рекин Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1873
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область