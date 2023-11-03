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Рекина Ольга Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1859

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Рекин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Балашова 1, Копейкина 2 Филициата Алексеева

Отец ребёнка: Рекин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
21.09.1864

Сын: Рекин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Рекин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
09.05.1868

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Рекин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 27.05.1871

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Рекин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекин Павел Алексеев

Отец ребёнка: Рекин Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекин Алексей Петрович

Смерть
1873
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
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