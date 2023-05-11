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Someri (Vapper) Ella (Alevtina)

Место рождения

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

21.03.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1861 г.р.

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1897 ст.

Отец: Wapper Georgi

Мать: Udikas Marri

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
30.06.1918

Муж: Someri August

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
22.07.1919

Сын: Someri Arvi

Отец ребёнка: Someri August

Рождение ребёнка
15.07.1923

Сын: Someri Bruno

Отец ребёнка: Someri August

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
Неизвестно
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