Someri (Vapper) Ella (Alevtina)
Место рождения
Дата рождения21.03.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1897 ст.
Отец: Wapper Georgi
Мать: Udikas Marri
Бракосочетание
30.06.1918
Муж: Someri August
Рождение ребёнка
22.07.1919
Сын: Someri Arvi
Отец ребёнка: Someri August
Рождение ребёнка
15.07.1923
Сын: Someri Bruno
Отец ребёнка: Someri August
Смерть
Неизвестно