Красильников Евфимий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_11.02.1883_крещение-17.02.1901 пол_М_ запись - 22 род. Евфимий в деревня Романово у крестьянин Красильников Иван Евфимов и законная жена Ир... Показать все
Место жительства
1901
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_11.02.1883_крещение-17.02.1901 пол_М_ запись - 22 род. Евфимий в деревня Романово у крестьянин Красильников Иван Евфимов и законная жена Ир... Показать все
Крещение
17.02.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_11.02.1883_крещение-17.02.1901 пол_М_ запись - 22 род. Евфимий в деревня Романово у крестьянин Красильников Иван Евфимов и законная жена Ир... Показать все
Бракосочетание
11.04.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 51 запись -25_11.04.1901_ жених деревня Романово_крестьянин Красильников Евфимий Иванов в возрасте - 18 (~1883 г.р.) и невеста Вдовина Ирина Пахомова - Девица в возрасте - 17 (... Показать все
Смерть
Неизвестно