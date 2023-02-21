Канторина (Дудина) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канторина (Дудина) Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1954

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

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1952 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1954

Отец: Дудин Павел Петрович

Мать: Дудина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
12.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Люшнин Николай Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Люшнин Николай Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
2007

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Люшнин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Люшнин Николай Иванович

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