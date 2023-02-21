Канторина (Дудина) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1954
Отец: Дудин Павел Петрович
Мать: Дудина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
12.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Люшнин Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Люшнин Николай Иванович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
2007
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно