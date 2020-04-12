Шайбакова Сафия Рустамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайбакова Сафия Рустамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.2020

Пол

Женский

Отец

2000 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2020

Отец: Шайбаков Рустам Ришатович

Мать: Алсу

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