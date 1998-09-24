Альтшуллер Генрих Саулович
Место рожденияг. Ташкент, Узбекистан
Дата рождения15.10.1926
Дата смерти24.09.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1931 по 1990
г. Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1990 по 1998
Смерть
24.09.1998