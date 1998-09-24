Альтшуллер Генрих Саулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтшуллер Генрих Саулович

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Место рождения

г. Ташкент, Узбекистан

Дата рождения

15.10.1926

Дата смерти

24.09.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1931 по 1990
г. Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1990 по 1998
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
24.09.1998
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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