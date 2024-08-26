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Краев Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

15.10.1909

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1909

Отец: Краев Дмитрий Васильевич

Мать: Краева Фиона Матвеева

Место жительства
Неизвестно
Крещение
18.10.1909
Восприемники: Фёкла Абрамова
Военная служба
16.10.1933
Род войск: Зенитный артиллерийский полк 1867 зенап | Воинское звание: ст. лейтенант
Смерть
1966
Похороны
1966

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