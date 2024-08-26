Краев Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения15.10.1909
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1909
Отец: Краев Дмитрий Васильевич
Мать: Краева Фиона Матвеева
Место жительства
Неизвестно
Крещение
18.10.1909
Восприемники: Фёкла Абрамова
Военная служба
16.10.1933
Род войск: Зенитный артиллерийский полк 1867 зенап | Воинское звание: ст. лейтенант