Ковальский Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1958
Дочь: Волкова Зинаида
Мать ребёнка: Ковальская Валентина
г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.
Рождение ребёнка
08.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковальская Валентина
г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кривой Рог, Украина