Ковальский Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальский Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1958

Дочь: Волкова Зинаида

Мать ребёнка: Ковальская Валентина

г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.
Рождение ребёнка
08.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковальская Валентина

г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кривой Рог, Украина
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