Прейсман Абрам Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Хейсина (Прейсман) Агнесия (Гутель) Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения вычислена из возраста в записи о браке.
Смерть
До 1865