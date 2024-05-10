Прейсман Абрам Моисеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прейсман Абрам Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Хейсина (Прейсман) Агнесия (Гутель) Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Дата рождения вычислена из возраста в записи о браке.
Смерть
До 1865

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