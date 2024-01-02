Шпинева Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпинева Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1971

Отец: Шпинёв Алексей Иванович

Мать: Шпинева Валентина Кирилловна

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