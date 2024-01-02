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Шпинева Наталья Алексеевна
Шпинева Наталья Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.11.1971
Пол
Женский
Отец
Шпинёв Алексей Иванович
1948 г.р.
Мать
Шпинева Валентина (Золотухина) Кирилловна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1971
Отец:
Шпинёв Алексей Иванович
Мать:
Шпинева Валентина Кирилловна
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