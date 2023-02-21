Климова (Голенкова) Зоя Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1926
Дата смерти02.08.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1926
Отец: Голенков Евдоким
Мать: Мария –
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Климова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Климова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Климова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Павлович
Рождение ребёнка
20.05.1957
Дочь: Цыганкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Климова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1961
Сын: Климов Иван Иванович
Отец ребёнка: Климов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Иван Павлович
Смерть
02.08.1973