Климова (Голенкова) Зоя Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Голенкова) Зоя Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1926

Дата смерти

02.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1926

Отец: Голенков Евдоким

Мать: Мария –

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Климова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Павлович

Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Климова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Павлович

Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Климова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Павлович

Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
20.05.1957

Дочь: Цыганкова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Павлович

Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Климова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Павлович

Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Климов Иван Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Павлович

Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Иван Павлович

Смерть
02.08.1973
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