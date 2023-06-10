Плотников Федор (меньшой) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Федор (меньшой) Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Плотников Андрей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Плотников Егор Федорович

Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1714

Сын: Плотников Логин Федорович

Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Архип Федорович

Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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