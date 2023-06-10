Плотников Федор (меньшой) Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Плотников Андрей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Плотников Логин Федорович
Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Архип Федорович
Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно