Валерова татьяна юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валерова татьяна юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.2001

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.2001

Отец: Валеров юрий аркадьевич

Мать: не указана

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