Семянникова Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семянникова Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1957

Сын: Попов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Попов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семянников Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Семянников Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семянникова Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Семянников Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семянников Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Виктор

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