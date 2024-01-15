Семянникова Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1957
Отец ребёнка: Попов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семянников Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Семянников Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семянникова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Семянников Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семянников Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Виктор