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Зуев Лавр Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Зуев Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1900

Сын: Зуев Александр Лаврович

Мать ребёнка: Зуева жена тереньевича

д.Дьяково (с\сВяльцево) Костролмской
Работа или профессия
Между 1936 и 1937
Украина, Днепропетровская обл
баньщик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Зуева жена тереньевича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Зуева жена тереньевича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева жена тереньевича

д. Дьково Кологривский район Костромская обл
Смерть
1937
УССР Днепропетровская обл. Милитопольский район с. Троицкое
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Троицкое
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