Зуев Лавр Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Зуев Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1900
Мать ребёнка: Зуева жена тереньевича
д.Дьяково (с\сВяльцево) Костролмской
Работа или профессия
Между 1936 и 1937
Украина, Днепропетровская обл
баньщик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Зуева жена тереньевича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Зуева жена тереньевича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева жена тереньевича
д. Дьково Кологривский район Костромская обл
Смерть
1937
УССР Днепропетровская обл. Милитопольский район с. Троицкое
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Троицкое