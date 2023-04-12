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Киселев Вас. Макс.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Киселев Максим Степан.

Мать: Киселев Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Киселев Диомид Васильевич

Мать ребёнка: Киселев Евдокия Данил.

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Корнилов Екатерина

Мать ребёнка: Киселев Евдокия Данил.

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Г. Арзамас Ульяна

Мать ребёнка: Киселев Евдокия Данил.

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Посылин Мария

Мать ребёнка: Киселев Евдокия Данил.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселев Евдокия Данил.

Смерть
1831
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