Киселев Вас. Макс.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Киселев Максим Степан.
Мать: Киселев Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Киселев Диомид Васильевич
Мать ребёнка: Киселев Евдокия Данил.
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Корнилов Екатерина
Мать ребёнка: Киселев Евдокия Данил.
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Г. Арзамас Ульяна
Мать ребёнка: Киселев Евдокия Данил.
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Посылин Мария
Мать ребёнка: Киселев Евдокия Данил.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселев Евдокия Данил.
Смерть
1831