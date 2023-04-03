Пармон (Терешка) Пелагея Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Пармон Петр Адамович
Отец ребёнка: Пармон Адам Александрович
Временное удостоверение
Рождение ребёнка
1921
Сын: Пармон Иван Адамович
Отец ребёнка: Пармон Адам Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пармон Адам Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Пармон Адам Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пармон Валентина Адамовна
Отец ребёнка: Пармон Адам Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Пармон Адам Александрович
Место жительства
Неизвестно
Каменое, Узденский район, Минская область