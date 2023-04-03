Пармон (Терешка) Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пармон (Терешка) Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Пармон Петр Адамович

Отец ребёнка: Пармон Адам Александрович

Временное удостоверение
Рождение ребёнка
1921

Сын: Пармон Иван Адамович

Отец ребёнка: Пармон Адам Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пармон Николай Адамович

Отец ребёнка: Пармон Адам Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Пармон Адам Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пармон Валентина Адамовна

Отец ребёнка: Пармон Адам Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Пармон Адам Александрович

Место жительства
Неизвестно
Каменое, Узденский район, Минская область
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