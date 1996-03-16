Мазур (Сас) Харитина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазур (Сас) Харитина Ивановна

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Место рождения

Рыжановка, Черкаська область

Дата рождения

13.08.1935

Дата смерти

16.03.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

1895 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1935

Отец: Сас Иван Юркович

Мать: Сас Пистиния Владимировна

Рыжановка, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.1961

Сын: Мазур Юрий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Почтальон
Смерть
16.03.1996
Инсульт, диабет, гипертония
Похороны
Неизвестно
Кладбище поселка Межевое
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