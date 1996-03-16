Мазур (Сас) Харитина Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.08.1935
Дата смерти16.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1935
Отец: Сас Иван Юркович
Рождение ребёнка
28.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1961
Сын: Мазур Юрий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Почтальон
Смерть
16.03.1996
Инсульт, диабет, гипертония
Похороны
Неизвестно
Кладбище поселка Межевое