Круковский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круковский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хондрейко Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Круковская Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривальцевич Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Круковская Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круковская Елена Михайловна

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