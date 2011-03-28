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Тюлькин Артём Александрович

Место рождения

Репное, Воронежский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

28.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.2011

Отец: Тюлькин Александр Викторович

Мать: Тюлькина Оксана Вячеславовна

Репное, Воронежский уезд, Воронежская губерния
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