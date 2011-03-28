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Тюлькин Артём Александрович
Тюлькин Артём Александрович
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Древо
Место рождения
Репное
, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения
28.03.2011
Пол
Мужской
Отец
Тюлькин Александр Викторович
1979 г.р.
Мать
Тюлькина (Смагина) Оксана Вячеславовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.2011
Отец:
Тюлькин Александр Викторович
Мать:
Тюлькина Оксана Вячеславовна
Репное
, Воронежский уезд, Воронежская губерния
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