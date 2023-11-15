Касаткина (Балакирева) Матрена Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткина (Балакирева) Матрена Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балакирев Кузьма

Мать: Балакирева ?

Рождение ребёнка
07.12.1905

Дочь: Пильщикова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Касаткин Василий Кузмич

п.о.Высоково д.Русиново Ярославской обл.
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Шустрова Анна Кузминична

Отец ребёнка: Касаткин Василий Кузмич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Касаткин Александр

Отец ребёнка: Касаткин Василий Кузмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касаткин Василий Кузмич

Смерть
Неизвестно
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