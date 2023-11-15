Касаткина (Балакирева) Матрена Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балакирев Кузьма
Мать: Балакирева ?
Рождение ребёнка
07.12.1905
Дочь: Пильщикова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Касаткин Василий Кузмич
п.о.Высоково д.Русиново Ярославской обл.
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Шустрова Анна Кузминична
Отец ребёнка: Касаткин Василий Кузмич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Касаткин Александр
Отец ребёнка: Касаткин Василий Кузмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно