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Малыгина Мариа Антоновна
Малыгина Мариа Антоновна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
02.11.2020
Пол
Женский
Отец
Малыгин Антон Станиславович
1997 г.р.
Мать
Малыгина (Еланская) Ксения Александровна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2020
Отец:
Малыгин Антон Станиславович
Мать:
Малыгина Ксения Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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