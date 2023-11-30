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Непеин Адриан

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.09.1790 ст.

Сын: Непеин Василий Адрианович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
"Кумом при крещении был сын его Александр Непеин".
Работа или профессия
1790
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Чиновник Вологодской межевой конторы. Полковник.
Смерть
Неизвестно
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