Непеин Адриан
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1790 ст.
Сын: Непеин Василий Адрианович
Мать ребёнка: не указана
"Кумом при крещении был сын его Александр Непеин".
Работа или профессия
1790
Чиновник Вологодской межевой конторы. Полковник.
Смерть
Неизвестно