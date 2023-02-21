(Фаддиева) Александра Алексеевна(?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фаддиева) Александра Алексеевна(?)

(Фаддиева) Александра Алексеевна(?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Фаддиева Устинья Наумовна

Отец ребёнка: Фаддиев Наум Васильевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Фаддиев Василий Наумович

Отец ребёнка: Фаддиев Наум Васильевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Фаддиев Егор Наумович

Отец ребёнка: Фаддиев Наум Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддиев Наум Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close