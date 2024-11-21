Луговской Ассон Фёдорович 27.01.1796 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛуговской Ассон Фёдорович

Луговской Ассон Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1796

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1796

Отец: Луговской Фёдор Яковлевич

Мать: Луговская Марфа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговская Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговская Матрёна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Луговской Емельян Ассонович

Мать ребёнка: Луговская Матрёна Афанасьевна

Луговское, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Луговской Пётр Ассонович

Мать ребёнка: Луговская Матрёна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Луговской Семён Ассонович

Мать ребёнка: Луговская Матрёна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Луговская Александра Ассоновна

Мать ребёнка: Луговская Матрёна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Луговской Василий Ассонович

Мать ребёнка: Луговская Матрёна Афанасьевна

Рождение ребёнка
10.03.1841

Сын: Луговской Алексей Ассонович

Мать ребёнка: Луговская Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
15.04.1843

Сын: Луговской Георгий Ассонович

Мать ребёнка: Луговская Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
04.06.1844

Дочь: Луговская Агриппина Ассоновна

Мать ребёнка: Луговская Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
15.12.1845

Сын: Луговской Елиферий Ассонович

Мать ребёнка: Луговская Евдокия Васильевна

Смерть
1845

Мы используем куки для улучшения работы сайта.