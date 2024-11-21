Луговской Ассон Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1796
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1796
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Луговской Емельян Ассонович
Мать ребёнка: Луговская Матрёна Афанасьевна
Луговское, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Луговская Матрёна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Луговской Семён Ассонович
Мать ребёнка: Луговская Матрёна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Луговская Александра Ассоновна
Мать ребёнка: Луговская Матрёна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Луговской Василий Ассонович
Мать ребёнка: Луговская Матрёна Афанасьевна
Рождение ребёнка
10.03.1841
Сын: Луговской Алексей Ассонович
Мать ребёнка: Луговская Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
15.04.1843
Сын: Луговской Георгий Ассонович
Мать ребёнка: Луговская Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
04.06.1844
Дочь: Луговская Агриппина Ассоновна
Мать ребёнка: Луговская Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
15.12.1845
Сын: Луговской Елиферий Ассонович
Мать ребёнка: Луговская Евдокия Васильевна
Смерть
1845