Кузнецов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Виктор

Место рождения

Ровно, Ровенская область, Украина

Дата рождения

11.06.1951

Дата смерти

18.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1951

Отец: Кузнецов Иван

Мать: Кузнецова Евдокия

Ровно, Ровенская область, Украина
Бракосочетание
04.02.1977

Жена: Кузнецова Наталья

Москва
Рождение ребёнка
20.06.1977

Дочь: Ирискулова Ольга

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья

Москва, город Москва, Россия
Смерть
18.08.2021
Москва, город Москва, Россия
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