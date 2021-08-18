Кузнецов Виктор
Место рожденияРовно, Ровенская область, Украина
Дата рождения11.06.1951
Дата смерти18.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1951
Отец: Кузнецов Иван
Мать: Кузнецова Евдокия
Ровно, Ровенская область, Украина
Бракосочетание
04.02.1977
Жена: Кузнецова Наталья
Москва
Рождение ребёнка
20.06.1977
Дочь: Ирискулова Ольга
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья
Москва, город Москва, Россия
Смерть
18.08.2021
Москва, город Москва, Россия