Сюсюев Павел Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюсюев Павел Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1920

Дата смерти

23.02.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1920

Отец: Сюсюев Герасим

Мать: не указана

Смерть
23.02.1995
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