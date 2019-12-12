Глазунова (Курина) Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения13.06.1937
Дата смерти12.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1937
Рождение ребёнка
15.08.1960
Сын: Глазунов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Глазунов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
06.10.1975
Дочь: Глазунова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Глазунов Анатолий Васильевич
Николаев, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.2019
Николаев, Миколаївська область