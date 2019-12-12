Глазунова (Курина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазунова (Курина) Нина Александровна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

13.06.1937

Дата смерти

12.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1937

Отец: Курин Александр Александрович

Мать: Курина Александра Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.08.1960

Сын: Глазунов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Глазунов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
06.10.1975

Дочь: Глазунова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Глазунов Анатолий Васильевич

Николаев, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазунов Анатолий Васильевич

Смерть
12.12.2019
Николаев, Миколаївська область
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