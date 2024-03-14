Беляева (Соловьёва) Наталия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистякова (Беляева) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Беляев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Беляева) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Беляев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Беляев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Василий
Смерть
Неизвестно