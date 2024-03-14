Беляева (Соловьёва) Наталия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Соловьёва) Наталия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьёв Алексей Семёнович

Мать: Соловьёва Александра Никитична (Никитьева)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистякова (Беляева) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Беляев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Беляева) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Беляев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Беляев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Василий

Смерть
Неизвестно

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