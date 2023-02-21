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Крысов Николай Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Крысов Давыд Зотиков

Мать: Крысова Фекла Егоровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Крысова Параскева Шивина

Рождение ребёнка
1853

Сын: Крысов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Крысова Параскева Шивина

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Феодосия Николаевна

Мать ребёнка: Крысова Параскева Шивина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крысова Параскева Шивина

Смерть
Неизвестно
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