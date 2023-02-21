Крысов Николай Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Крысов Давыд Зотиков
Мать: Крысова Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Крысова Параскева Шивина
Рождение ребёнка
1853
Сын: Крысов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Крысова Параскева Шивина
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Феодосия Николаевна
Мать ребёнка: Крысова Параскева Шивина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крысова Параскева Шивина
Смерть
Неизвестно