Марушенко Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марушенко Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марушенко Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марушенко Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марушенко Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марушенко Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марушенко Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марушенко Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марушенко Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марушенко Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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