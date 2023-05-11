Анна (Евменьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Евменьева)

Место рождения

Мясоедово, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1845 или 1846

Дата смерти

10.08.1866

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 или 1846

Отец: Евгени (Евмений) Киприанов

Мать: не указана

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
10.02.1864

Муж: Пугачев Яков Никитич

Рождение ребёнка
07.10.1865

Сын: Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитич

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Яков Никитич

Смерть
10.08.1866
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