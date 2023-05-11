Анна (Евменьева)
Место рождения
Дата рождения1845 или 1846
Дата смерти10.08.1866
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 или 1846
Отец: Евгени (Евмений) Киприанов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1864
Муж: Пугачев Яков Никитич
Рождение ребёнка
07.10.1865
Сын: Сергей Яковлев
Отец ребёнка: Пугачев Яков Никитич
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугачев Яков Никитич
Смерть
10.08.1866